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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرة من مجــزرة جديدة.. الجهاد الإسلامي تعلن السبيل الوحيد لعودة الأسري الإسرائيليين لبيوتهم

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، حول مستشفى الشفاء تنذر بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمرضى.

 

وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي، أن “ادعاءات الاحتلال بوجود أنفاق تحت المستشفيات محض أكاذيب لتبرير جرائمه”.

 

ولفتت إلي أن “وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى السبيل للعدو لعودة أسراه لبيوتهم”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الاحتلال الفاشي شن  اليوم سلسلة غارات حول المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ليوقع العشرات من الشهداء والجرحى، ويتسبب بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين فيه، ليَمضي في دورة جرائمه الفاشية اليوم، بعد استهداف مستشفيَي النصر والرنتيسي للأطفال، بقصفٍ طال الأقسام الداخلية فيهما، والتَسَبُّب بخروج بنك الدم في غزة عن الخدمة.

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وذكرت الحركة إن المجتمع الدولي يقف شاهداً على انتهاكاتٍ غير مسبوقة لكافة قوانين الحروب، والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها حماية المرافق المدنية وأهمها المستشفيات.

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