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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء متكررة.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة الزمالك وبيراميدز

صدى البلد

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس مصر، لم تشهد أي أخطاء تحكيمية.


وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر لم يكن بها أخطاء تحكيمية مؤثرة، بل كان بها أخطاء دفاعية متكررة وغير متوقعة من دفاع بيراميدز أدت إلى تعادل الزمالك أكثر من مرة".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

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