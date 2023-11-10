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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

كولر وخالد بيبو
كولر وخالد بيبو

أعلن الناقد الرياضي، إسلام محمد، اقتراب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من الرحيل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إسلام محمد ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن مارسيل كولر يرفض استمرار خالد بيبو في منصبه ومن المنتظر أن يتم تعيين عنصر جديد بدلا منه عقب كأس العالم للأندية.

وتابع إسلام محمد إن ثنائي النادي الأهلي ، أنتوني موديست وصلاح محسن، خرجا من حسابات مارسيل كولر، الذي طالب ببيعهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

كما أكد الناقد الرياضي، عدم وصول أى عرض رسمي للنادي الأهلي، بشأن أى من لاعبيه مؤكدا أن كل ما يتردد مجرد استفسارات من بعض الوكلاء لكنها لم ترتق للجدية.

وشدد إسلام محمد، على انقسام مجلس إدارة الأهلي بشأن صفقة أحمد فتوح، خاصة بعد خروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد، وعدم إلتزامه بتعليمات إدارة الزمالك.

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