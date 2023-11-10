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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحداث غامضة ومخيفة.. تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل “روحي فيك” | صور

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الخامسة من حكاية "روحي فيك"، بمشهد فلاش باك لطلب طلاق "سحر_عائشة بن أحمد من ثابت_ نور محمود" بسبب علاقة اخرى، ثم في بداية الحلقات، زيارة "ندى_ هلا السعيد للشيخ حارس_ ماجد جاب الله"، حتى تسأله عن "حازم - فراس سعيد"، وتحدثت مع الشيخ "حارس_ ماجد جاب الله" عن حبها الكبير ل "حازم_ فراس سعيد"، وفي النهاية أعطاها الشيخ زجاجة من "المسك".

كما جاء في الأحداث، مشاهدة الدكتور "ثابت - نور محمود" لإحدى فيديوهات الدكتور الراحل مصطفى محمود بالتليفزيون، وبعد أن أطفئ اللقاء ودخل الغرفة لكى ينام، إشتغل التليفزيون لوحده على اللقاء، وهذا ما أربك الدكتور "ثابت_ نور محمود".

وكما شهدت الحلقة 5 من حكاية "روحي فيك" أيضاً، على حديث "سحر - عائشة بن أحمد"، وزوجها "خالد - محمد كيلاني"، عن الرسم، ثم قالت له "سحر_ عائشه بن أحمد" أنها تحضر له مفاجأة وهي أنها قررت أن يرجعوا العزبة، ولكن زوجها رفض بشدة.

وانتهت الحلقة على إستكمال "سحر - عائشة بن أحمد" في رسم لوحتها، وأمامها كان يوجد "خالد_ محمد كيلاني"، الذي فقد الوعي في نفس التوقيت ووقع في حمام السباحة، وانتهت الحلقة على ذلك.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك 55 مشكلة حب الراحل مصطفى محمود حكاية روحي فيك عائشة بن احمد سمر مرسي ريم رؤوف نور محمود

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