ناقد رياضي| إدارة نادي الزمالك غاضبة من قرار فيتوريا

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الرؤية لم تكن واضحة أمام روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن ضم فتوح وصبحي، مشيرا إلى أن المدرب كان لديه حافز على الانفراد بقراره وضم اللاعبين، بعد الموقف السابق باستبعاد لاعبي الأهلي خلال مواجهة تونس الودية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كان هناك اقاويل بشأن تدخل اتحاد الكرة وحازم إمام لاستبعاد صبحي وفتوح، لكن القرار جاء من المدير الفني بأنه لن يسمح بالتدخل في عمله، كما أن نادي الزمالك لم يتخذ قرار نهائي في الأزمة بعد التحقيق الذي خضع له اللاعبين مؤخرا".

وأضاف: "قد يكون روي فيتوريا لديه منطق خاص به في اتخاذ القرار بضم فتوح وصبحي لصفوف المنتخب المصري، والمدرب البرتغالي لم يتم إبلاغه بأي شئ بشأن اللاعبين، أنا مع قرار ضم اللاعبين للمنتخب إلا حال إعلان الزمالك أن الايقاف جاء لتجاوزات اخلاقية معينة يتم الكشف عنها، خصوصا بعد التحقيق مع اللاعبين وتأكيدهما بأنهم ذهبوا لتناول العشاء وأنهم معتادون على ذلك".

وأكمل: "لو روي فيتوريا قرر استبعاد فتوح وصبحي، ومن ثم قرر الزمالك التراجع عن عرضهما للبيع وانتظما في التدريبات بصفة عادية بعدما تظهر التحقيقات أن الخطأ غير جسيم، فأن المنتخب في هذه الحالة سيكون هو الخاسر من استبعاد اللاعبان".

وزاد: "اعتقد أن مجلس إدارة الزمالك قد يصدر بيانا يدين فيه قرار روي فيتوريا بضم اللاعبان".