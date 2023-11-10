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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

خلعوا الأسفلت| شاهد
خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين الفلسطيني الآن

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك حالة مخيم جنين الآن بعدما تمت مداهمته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أظهر الفيديو حجم الدمار الذي لحق بالمخيم حيث تم تجريف الطرق باستخدام جرافات الاحتلال مع هدم العديد من المباني مما يعيق الحياة به بعد الآن.

البنية التحتية الإرهابية

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه نفذ عملية توغل في مدينة جنين بعد منتصف ليل الأربعاء للقضاء على البنية التحتية الإرهابية مع تدمير منزل رجل قتل جني إسرائيلي خارج الخدمة، وكان ذلك في هجوم بتاريخ 31 أغسطس.

وأوضح في بيانه أن وحدات الهندسة الخاصة به عثرت على عبوات ناسفة في مخيم جنين للاجئين مؤكًدا أنهم قاموا باعتقال 9 مواطنين مطلوبين بالضفة الغربية وغور الأردن. فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ارتفاع عدد القتلى جراء التوغل الإسرائيلي بجنين إلى 14 فلسطيني وإصابة 20 برصاص قوات الاحتلال.

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك من مخيم جنين بعدما قام بتسوية المخيم بالأرض و"خلع الأسفلت" بواسطة الجرافات الخاصة به.

@_pales_tine_ #اخبار_فلسطين_الان #جنين ♬ الصوت الأصلي - فُلسًطٌيّنٌ
مخيم جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف الطرق جرافات الاحتلال البنية التحتية الإرهابية

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