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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم

عرضت القناة الأولى، بث مباشر للحظة وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر لـ مطار القاهرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استقباله.

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  غادر أرض الوطن متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.


ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، يرافق أمير قطر خلال الزيارة  الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.


تأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، كما تعمل قطر على محاولة التوسط في وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

 

 

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