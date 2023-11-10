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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تتصدر موقع إكس بسبب بليغ حمدي

أنغام
أنغام

تمكنت أنغام من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي توتير ، وذلك بعد ساعات من مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي ، والذي اقيم ليلة أمس في المملكة العربية السعودية . 

 

 

وحصدت أنغام وصلات التصفيق الحار وصيحات إعجاب الالاف من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية حيث خطفت قلوبهم بصوتها واحساسها القوى ل ثلاث أغنيات للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوى، "آه لو قابلتك من زمان" لوردة و "أنساك" لكوكب الشرق ام كلثوم.

 

كما قالت أنغام في كلمتها إن المشاركة في حفل روائع بليغ حمدي كان حلمًا وتحقق ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ.

 

وكان قد نشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي  وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

 

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

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