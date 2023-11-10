أول رد فعل من يسرا بعد اعتذار المنتج جمال العدل لها

ردت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” علي رسالة اعتذار المنتج جمال العدل .

وقالت يسرا ل جمال العدل عبر خاصية الاستوري الخاصة بصفحتها الرسمية علي انستجرام : ربنا يديم المحبة بينا .

وكان قد وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: “لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة التي زعلتها بشكل غير مقصود، ”هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب"، وقلت في حوار أن مسلسلها لم يعجبني وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الإنسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا.

مسلسل ١٠٠٠ حمد الله ع السلامة تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة النجمة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.