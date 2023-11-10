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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا لكنيسة الوراق

صدى البلد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،  في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق، وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

 

تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها

 

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي  بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".


وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".

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