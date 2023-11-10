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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي يفجر مفاجأة عن مستقبل أحمد القندوسي مع الأهلي.. تفاصيل

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات عدلي القيعي بشأن أحمد القندوسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"عدلي القيعي: الأهلي لم يفرط في أحمد قندوسي.. كولر مقتنع به ويرفض بيعه لذا قمنا بإعارته لكي يحصل على فرصة أكبر ونراه بهذا الشكل".

 

يواصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، رحلته مع التوهج والتألق هذا الموسم بعد إحرازه هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما  اليوم على استاد المقاولون العرب المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.  

 

القندوسي يزاحم على صدارة هدافي الدوري

ورفع القندوسي  لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، رصيده من الأهداف بعد هذا الهدف  لـ 5 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري، ليزاحم على صدارة هدافي دوري nile بعد حلوله في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من جماهير الأهلي لمطالبة مجلس الإدارة بضرورة عودة اللاعب إلى الأهلي بعد المستويات المتميزة التي يقدمها مع سيراميكا كليوباترا، وحالة التوهج الشديدة التي يمر بها اللاعب في هذه الفترة، ووجوب الاستفادة منه. 

تأتي هذه المستويات المتميزة التي يقدمها "القندوسي" منذ بداية الموسم الكروي الحالي، بعد أرقام هزيلة قدمها اللاعب مع الأهلي خلال الموسم المنصرم. 

أرقام القندوسي مع الأهلي

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربع بطولات هي الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

القندوسي هدافي الدوري أرقام القندوسي مع الأهلي

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