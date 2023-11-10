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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد شوقي يحاور يسرى نصرلله في مؤتمر النقد السينمائي الأول في الرياض

يسرى نصرالله وأحمد
يسرى نصرالله وأحمد شوقي

حاور الناقد السينمائى أحمد شوقي المخرج الكبير يسرى نصرالله فى الليلة الافتتاحية لمؤتمر النقد السينمائي الأول في الرياض تحت عنوان ما بين صناعة السينما والنقد السينمائى.

وتحدث شوقي خلال الندوة مع المخرج الكبيرى يسرى نصرلله عن صناعة السينما كما ناقش معه العديد من الأعمال التى قدمها فى السينما ومنها فيلم صبيان وبنات.

وعلق أحمد شوقي على هذه الندوة من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وقال: الليلة الافتتاحية لمؤتمر النقد السينمائي الأول في الرياض، وحوار مع المخرج الكبير والصديق العزيز يسري نصر الله. شكرا لهيئة الأفلام ولكل القائمين على هذا الحدث النقدي الفريد.

 

 

مؤتمر النقد الدولي 

 

وافتتحت هيئة الأفلام النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي، الذي تنظمه بشراكة إعلامية مع موقع "سوليوود" السينمائي، خلال الفترة 7 – 14 من الشهر الجاري، في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض.

وألقى  الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبدالله آل عياف، كلمة افتتاح المؤتمر، التي أكد فيها على أهمية وجود حراك نقدي يوازي الحركة السينمائية التي أصبحت تحظى بمكانة عالية على المستويين المحلي والعالمي، من خلال وجود الفيلم السعودي المستمر في المحافل والمناسبات الدولية؛ مشيرًا إلى أن الصناعة السينمائية تشهد نموًا كبيرًا في المملكة استجابة للدعم غير المحدود الذي يتلقاه قطاع الأفلام والهيئة، وتحقيقًا لرؤية سعودية طموحة للقطاع ضمن استراتيجية وطنية شاملة للثقافة تؤمن بأهمية الفيلم والفن.

 

وأضاف: سعداء بتنظيم هذه التظاهرة الفريدة من نوعها في عالم السينما، كونها الحدث الأول من نوعه في العالم، ونطمح أن يسهم في إبراز أهمية النقد السينمائي ليكون مكملاً لبقية عناصر المشهد السينمائي السعودي والعربي وأداة صقل له.

وأوضح سعادته أن البنية التحتية لصناعة السينما تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، من خلال جعل الأنظمة والإجراءات أكثر تشجيعًا لتسهيل مشوار صانع الفيلم في المملكة؛ مضيفًا أن هيئة الأفلام عقدت منذ تأسيسها 133 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع أهم الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة، استفاد منها أكثر من 3500 من صناع الأفلام الشباب.

الناقد السينمائى أحمد شوقي المخرج الكبير يسري نصرالله يسرى نصرالله مؤتمر النقد الدولي مابين صناعة السينما والنقد السينمائى

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