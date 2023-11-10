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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: العامري فاروق في أشد الحاجة إلى الدعوات

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن: "الدعاء يغير القدر.. العامري فاروق فى أشد الحاجة إلى دعواتكم فى هذا اليوم المبارك".

 

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي اكس "اللهم أنت الشافي المعافي، الدعاء يغير القدر نسألكم تكثيف الدعاء للعامري فاروق، يارب نجيه وعافيه بكرمك وقدرتك"

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس. ".


حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.

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