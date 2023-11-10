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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أستاذ جامعي يعرض دعم الطلاب الفلسطينيين نفسيا وماديا.. زراعة عين شمس الأولى عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

 

إدراج مجلة إيونو IWNW كلية الآثار ضمن قاعدة بيانات دُواج العالمية


 أعلنت كلية الاثار جامعة عين شمس ،عن  إدراج مجلة إيونو IWNW ضمن منصة الوصول الحر، دُواج DOAJ، Directory of Open Access Journals،  والتى تُعد واحدة من أكبر منصات الوصول الحر في العالم والشرق الأوسط وأكثرها موثوقية، وتعتمد نظامًا للجودة أنشئ عام ٢٠٠٣ في جامعة لوند بالسويد.

عميد الكلية: زراعة عين شمس الأولى عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه للمرة الاولي، الكلية في المركز 101-150 على مستوى كليات الزراعة عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2023 وتتصدر تصنيفات جامعة عين شمس Best ranked Subject.

 

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر وكان على النحو الآتي:

أستاذ جامعي: الامتحانات الإلكترونية تساهم بشكل كبير في خفض نسب الغشاشين
حظى قطاع التعليم في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،  وذلك في المقام الأول لوضع مصر في مكان ومكانة أفضل، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، لأن التعليم من أهم المجالات التي يجب أن تولي كل دولة اهتماماً خاصاً به، والاهتمام بالتعليم يعد اهتماماً بإصلاح المجتمع بشكل عام.
حق الأخوة.. أستاذ جامعي يعرض دعم الطلاب الفلسطينيين بالجامعات نفسيا وماديا
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لأستاذ جامعي بجامعة عين شمس يدعم الطلاب والطالب من دولة فلسطين تزامنا مع الاحداث الجارية.

 

جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط
كشف الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، عن استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التي تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.
 

الكشف الطبي على 715 حالة.. جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية بنجع حامد
تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري و مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث إنطلقت القافلة إلى قرية نجع حامد بمركز ساقلته، وتم خلالها فحص وعلاج 715 مواطن.

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استاذ جامعي نسب الغشاشين الطلاب الفلسطينيين جامعة عين شمس جامعة سوهاج

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