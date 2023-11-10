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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد الكلية: زراعة عين شمس الأولى عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه للمرة الاولي، الكلية في المركز 101-150 على مستوى كليات الزراعة عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2023 وتتصدر تصنيفات جامعة عين شمس Best ranked Subject.

وأكد عميد كلية زراعة  خلال تصريحاته لـ “صدي البلد”، أن هناك عدة معايير مهمة لتقييم الكليات وهي سمعة الخريج ومستوى البحث العلمي والمجلات التي تنشر في البحث العلمي  والأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهاديات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين ونسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الكلية.

وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن الكلية بها عدد كبير من الوافدين ومن جميع انحاء العالم، موضحا ان الكلية تسعى دائما لتطوير نفسها.

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفي للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف ، وذلك بحضور أ.د. غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي و التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف،  أ.د. شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، أ.د. ريم الكباريتي، مدير إدارة رابطة الخريجين ، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز .

خلال كلمته تقدم أ.د. محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، بالشكر للأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، كما تقدم بالشكر للقائمين علي هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف، والذي يعمق روح الانتماء بين الطالب وجامعته ، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل ، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله.

 

 

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