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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، عن استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التي تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على ان يُخصص له 10 درجات.

 

وأكد طنطاوي في تصريحات لصدي البلد على ان الموعد المحدد لبداية هذه الاختبارات في شهر نوفمبر القادم ،لافتا انه تم اعداد الجداول الخاصة بالامتحانات وطرحها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية اضغط هنا لمعرفة الجدول .

 

وأضاف ،أن إدارة شئون الطلاب قامت  بإعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، ويتم إعلانها للجميع قبل موعد أول اختبار.

وشدد، أن  مواصفات الورقة الامتحانية، تتناسب مع الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة ان تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.
 

وتحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، و الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  وأ.د. حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار وتحت إشراف أ.د. أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  وأ.د. حسن سليم، رئيس تحرير المجلة، و د. شيماء أحمد، مدير التحرير، ومدير وحدة النشر العلمي، تم إدراج مجلة إيونو IWNW ضمن منصة الوصول الحر، دُواج DOAJ، Directory of Open Access Journals،  والتى تُعد واحدة من أكبر منصات الوصول الحر في العالم والشرق الأوسط وأكثرها موثوقية، وتعتمد نظامًا للجودة أنشئ عام ٢٠٠٣ في جامعة لوند بالسويد. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تبذلها الكلية لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها حيث إن قاعدة البيانات العالمية دُواج DOAJ  لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، كما يساعد في استفادة أكبر، واستخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، مما يعمل على زيادة عدد القراء والمؤلفين. والمجلة تستقبل الأوراق البحثية الجديدة التى لم تُنشر من قبل؛ باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.
https://iwnw.journals.ekb.eg/journal/about
في كل من: الآثار، والتاريخ والعمارة والفنون وعلم اللغات القديمة والديانة وعلم المتاحف وحفظ التراث والترميم.

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