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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنظام التخصيص.. شقق سكنية جديدة بمقدم 50 ألف

شقق سكنية
شقق سكنية

تقدم الدولة كافة التسهيلات للمواطنين من أجل الحصول علي وحدة سكنية بأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.


وحدة سكنية من وزارة الإسكان


ويرغب الكثير من المواطنين، في الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير  شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

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توفر وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية الحصول علي وحدة سكنية متنوعة ومختلفة من حيث المكان والتشطيب والمساحة وبأنظمة سداد ميسرة .

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى 


وطرحت وزارة الإسكان 52 شقة بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد، في المجتمع السكني حلوان - أطلس بحالة نصف تشطيب، لكنها كاملة المرافق الخدمية، والطرح يكون بنظام التخصيص.

وتقع شقق المجتمع السكني حلوان اطلس المطروحة من قبل وزارة الإسكان في القاهرة، بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى في المجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان. 


وتم طرح كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان منذ  8 نوفمبر 2023، من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان علي أن يبدء حجز الشقق اعتبارًا من 21 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم تسليم الشقق السكنية مجهزة خلال شهر فبراير 2024 حيث  تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة


تبلغ قيمة الوحدات السكنية المطروحة بنظام التخصيص للمتر بين 7475 و7549 جنيهًا حيث يبلغ سعر الشقة مساحة 96 مترًا، 686 ألف جنيه كما بلغ سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

طرق سداد قيمة حجز شقق الإسكان


ويتم  سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية  والتي تتراوح بين 50 لـ65 ألف جنيه ، كما يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز كما يلزم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

ويتم تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 15 سنة» وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة قدرها 7%.

ويمنح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

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جهز ورقك التقديم هيبدأ.. تعرف على تفاصيل طرح شقق كاملة التشطيب لمحدودي الدخل

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التقديم هيبدأ جهز ورقك.. تفاصيل طرح شقق كاملة التشطيب لمحدودي الدخل


كراسة الشروط


تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8/11/2023 والمعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

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