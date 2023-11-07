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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التقديم هيبدأ جهز ورقك.. تفاصيل طرح شقق كاملة التشطيب لمحدودي الدخل

صدى البلد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نهاية العام الجاري 2023، لطرح الإعلان الجديد لمحدودي الدخل ، والمعروف بالإعلان رقم 18 لشقق الإسكان الاجتماعي ، ويقدم "موقع صدي البلد" ، تقريرا عن كافه تفاصيل الإعلان الجديد والشروط وإجراءات التقديم :-

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2023
يأتي طرح الإعلان الجديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترا، و في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 بنظام التمويل العقاري على أقساط.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الجديد ما بين 245.000 و360.000 جنيه.

طرق السداد والتقسيط لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023

بالنسبة لمساحة 75 مترا تبدأ بمقدم 15 ألف جنيه للوحدة.

بالنسبة لمساحة 90 مترًا تبدأ بمقدم 22 ألف جنيه.

و عند تسلم شقق الإسكان الاجتماعي يتم سداد 10%، وتقسيط باقي تكلفة شقق الإسكان الاجتماعي الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2023

1-يجب على الشخص المتقدم للحصول عليها أن يكون مصري الجنسية.
2-ضرورة أن يكون عمر المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعي يتراوح ما بين 21 و50 عاما.
3-ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري لـ المتقدم عن 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.
4-يجب على المتقدم عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان الخاص بالتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان.
5-ضرورة أن يقوم المتقدم للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 بسداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

6- أن يمتلك المواطن المتقدم لـ شقق الإسكان الاجتماعي دليلا يثبت إقامته في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة بهذه المحافظة.
7-عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم بـ شقق الإسكان الاجتماعي أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

المدن التي سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بها :-

يتضمن الإعلان رقم 18 من طرح شقق الإسكان الاجتماعي 11 مدينة كالتالي:-

1- القاهرة الجديدة.
2- أكتوبر الجديدة.
3- العبور الجديدة.
4- مدينة العاشر من رمضان.
5- حدائق أكتوبر.
6- مدينة الشروق.
7- مدينة المنصورة الجديدة.
8- مدينة دمياط الجديدة.
9-  غرب قنا.
10- غرب أسيوط.
11-  العلمين الجديدة.

بالنسبة للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

فهناك العديد من الطرق التي أتاحتها وزارة الإسكان للمواطنين للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والتى تتمثل فيما يلى:

1- يمكن للمواطنين الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن 5777.
2-  يمكن الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي، من خلال أرقام الخط الساخن من خلال الاتصال برقم 5777 أو 118 أو أي تليفون محمول من خلال رقم 090071117 للخط الأرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت على أنهما إجازات.

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