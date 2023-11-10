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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة البارالمبية الدولية تدعم بطولة مصر للسباحة بـ5 آلاف دولار

صدى البلد

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن اللجنة تلقت مبلغ ٥ آلاف دولار من اللجنة البارالمبية الدولية دعم لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التي تستضيفها مصر في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تعمل ليل نهار من أجل الخروج بالبطولة لبر الأمان في ظل الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تستعد أيضاً لاستضافة أكثر من حدث رياضي نتيحة الإمكانيات التى تتمتع بها مصر والدعم الكبير لكل الألعاب من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يعطى الرياضة اهتماما كبيرا.


وافصح رئيس اللجنة البارالمبية أن إقامة بطولة مصر الدولية للسباحة في هذا التوقيت رسالة للعالم  بأن مصر بلد الأمن والأمان ودائما جاهزة لاستضافة أى حدث رياضي.


جدير بالذكر أن مصر تشارك في بطولة مصر الدولية للسباحة ب20 لاعب ولاعبة وهو ما يزيد من فرص السباحين المصريين لحصد كثير من النقاط التي تقربهم من التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024  


ومن ناحية أخرى انطلقت صباح اليوم  الجمعة بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها العاصمة الإدارية .


وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة   16  دولة بعد إعتذار  امريكا.
 

وجاءت قائمة الدول المشاركة على النحو التالي:
المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة .

من جانب آخر عقدت  أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني  الخاص بالبطولة  .
 

وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير..
 

من جانبه أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام كافة الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعده على رفع تصنيفه العالمي .

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