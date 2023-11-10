الأهلي يطير إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري .. صور

توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلي الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة غدا السبت في الخامسة مساء على ستاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز ستكون السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ووصل النادي الأهلي إلى النقطة 12 ليحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، جمعها من 4 مباريات، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة الدوري.