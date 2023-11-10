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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

وكشف الإعلامي امير هشام عن قائمة المارد الأحمر التي تخوض مباراة الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت غياب علي معلول وكريم نيدفيد واستمرار غياب عمرو السولية عن المباريات، بالإضافة إلى استبعاد أكرم توفيق من القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:أنتوني موديست.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز ستكون السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري 

ووصل النادي الأهلي إلى النقطة 12 ليحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، جمعها من 4 مباريات، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

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