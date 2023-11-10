عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال ترش مياه مخلوطة بمواد كيماوية على الفلسطينيين أثناء الصلاة الجمعة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن التطورات الميدانية في مدينة القدس المحتلة، موضحة أن صلاة الجمعة اليوم شهدت 4 آلاف مصلٍ فقط مقارنة بـ50 و60 ألفا في أيام الجمعة العادية.

txt

القناصة يعتلون أسطح المنازل.. الاحتلال يستهدف الفلسطينيين في شمال غزة| فيديو

txt

مستشار الرئيس الفلسطيني : القصف الإسرائيلي لغزة لا يعني تحقيق الاحتلال أهدافه

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن ذلك يأتي بسبب التضييقات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على مدينة القدس، وتحديدًا على المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع كل من دون سن الخمسين عامًا من الرجال والنساء دون سن الأربعين عامًا من دخول المسجد الأقصى، لكن في يوم الجمعة تكون التضييقات أكثر.

 

وتابعت: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع متاريس حديدية تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، متمثلة في نشر عناصر احتياط من شرطة الاحتلال يصل عددها إلى 5 آلاف داخل البلدة القديمة و5 آلاف في الشوارع الرئيسية والبلدات والأحياء الرئيسية، بالإضافة إلى استخدام القنابل الصوتية".

 

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رشّت الشباب الفلسطيني بالمياه المخلوطة بالمواد الكيماوية أثناء أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس بسبب سياسة الإغلاقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد فتوح

نتنياهو يعترف: حرب غزة تستغرق أطول مما توقعت

دعاء الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها بركة على جميع المسلمين

بمشاركة محمد صلاح| موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

نتنياهو: سنسيطر على غزة بالكامل.. ولا نثق في أي قوات دولية

طائرات مسيرة.. بيان عاجل من حزب الله بشأن الحرب مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

فيديو

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ