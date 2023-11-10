بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة كاجوال ناعمة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وارتدت نادين نسيب نجيم تي شيرت نصف كم باللون البيج، وبـ لياقة تشبه ياقة القمصان.

ورفعت نادين نجيم خصلات شعرها إلى الوراء، وتركته منسدلا على ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تلائم مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت قلادات كلاسيكية باللون الفضي، مع نظارة شمسية كبيرة باللون البيني القاتم.