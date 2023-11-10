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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلات | وزير السياحة يعلن لـ وفد ألماني حوافز ترويجية للمقاصد المصرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استكمل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اللقاءات المهنية التي يعقدها في ختام أيام زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بعقد لقاءات موسعة، مع مسئولي وممثلي منظمى الرحلات وشركات الطيران الألمانية والدولية، بمقر السفارة المصرية ببرلين.

شارك في الحضور النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، ونبيل الجواهرجي الملحق بالسفارة المصرية في برلين.
 
وحرص أحمد عيسى في مستهل هذه اللقاءات، على التأكيد على دعم الوزارة الكامل لصناعة السياحة ولشركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران.

واستعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرار حركة السياحة وفقاً للمستهدفات، واطلعهم في هذا الإطار على المستجدات بشأن برنامج تحفيز الطيران، بالإضافة الى حزم الحوافز الأخرى التي توفرها الوزارة في مجال الترويج السياحي مثل برامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.

كما استعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألماني بصفة خاصة، مؤكداً على استقرار الأوضاع في مختلف المقاصد السياحية المصرية، ومشيراُ إلى قيام العديد من السائحين بتوثيق انطباعاتهم الإيجابية عن زيارتهم في مصر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرف الوزير على موقف الطلب حالياً في السوق الألماني وحركة الحجوزات على المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والخطط التشغيلية الخاصة بهم، وكذلك حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر.

حرص على الاستماع إلى آراء ومقترحات منظمي الرحلات وشركات الطيران لاستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الى مصر.

وتحدث عن المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وكذلك بعض المنتجات السياحية الجديدة منها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد الذي يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحي واحد.

وأضاف أن هناك أيضا فرصة كبيرة متاحة أمامهم للترويج بين عملائهم للمنتج السياحي المصري الذي يجمع بين أكثر من نمط وتجربة سياحية مختلفة، لافتاً إلى تميز مصر بالمقومات السياحية الثرية والربط الموجود بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.

وأوضح أنه جار العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وخاصة تحسينها في كافة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر ومنها ما تشهده منطقة أهرامات الجيزة، وغيرها.

واستعرض أيضاً فرص الاستثمار السياحي والفندقي في مصر ولا سيما من خلال حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي وتقديم فرص استثمارية واعدة، مشيراً الى التوسعات والنمو المرتقب في أعداد الغرف الفندقية خلال العام القادم.

وفي سياق متصل، يختتم، أحمد عيسى، زيارته اليوم، للعاصمة الألمانية برلين، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلامية الألمانية والدولية.

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد بدأ زيارته للعاصمة الألمانية برلين، أمس، بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية، حيث التقى رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag وأعضاء اللجنة، ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة، ورئيس اتحاد وكلاء السياحة الألمان (DRV)، ورئيس الشئون السياسية والسفر الخارجي بالاتحاد.
 

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وزير السياحة والاثار شركات الطيران الألمانية DRV أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الاثار الترويج السياحى الترويج البوندستاج

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