سلام.. هالاند يتضامن مع غزة: لا يستحق الموت أطفال أبرياء

لقد تركت الحرب في غزة العالم في حالة من الحداد. كما أثارت الأحداث المأساوية التي شهدتها الأشهر الماضية موجة من الغضب ودعوات لدعم شخصيات بارزة في مختلف المجالات. في خضم هذه الفوضى، اختار إيرلينج هالاند، آلة تسجيل الأهداف الموهوبة في نادي مانشستر سيتي، التحدث علنا وتقديم صوته لدعم المتضررين من الحرب.

بالنسبة لهالاند، كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالأحداث، اقترب نجم كرة القدم الشاب بشكل مثير من الفوز بالكرة الذهبية المرموقة، لكنه تفوق عليه ليونيل ميسي، وتركه في المركز الثاني. ومع ذلك، فإن براعة هالاند في تسجيل الأهداف لم تظهر أي علامات على التراجع. وسط نجاحه على أرض الملعب، خصص هالاند لحظة للاعتراف بالأحداث المظلمة التي تتكشف في العالم.

هالاند يتضامن مع غزة

ونشر هالاند، على حسابه الرسمي بموقع أكس X، منشورا حيث شارك المهاجم النرويجي صورة لنفسه وهو يسير في ملعب كرة القدم، محاطا بطفلين يرتديان قمصان هالاند الشهيرة رقم 9.

No innocent children deserve to die 💔 #peace pic.twitter.com/ET1DEBNoyQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 10, 2023

وكتب في تعليق على المنشور: "لا يستحق الموت أي أطفال أبرياء". وإلى جانب هذه الرسالة القلبية، استخدم هالاند أيضًا هاشتاج "#سلام". الرد على رسالة هالاند كان ساحقا. وتوجه المعجبون من جميع أنحاء العالم إلى قسم التعليقات، معربين عن تضامنهم مع مشاعره وأثنوا عليه أيضا لاستخدام صفحته للدفاع عن السلام. وحققت تغريدة هالاند أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من ساعة.