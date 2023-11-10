عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#سلام.. هالاند يتضامن مع غزة: لا يستحق الموت أطفال أبرياء

هالاند
هالاند

لقد تركت الحرب في غزة العالم في حالة من الحداد. كما أثارت الأحداث المأساوية التي شهدتها الأشهر الماضية موجة من الغضب ودعوات لدعم شخصيات بارزة في مختلف المجالات. في خضم هذه الفوضى، اختار إيرلينج هالاند، آلة تسجيل الأهداف الموهوبة في نادي مانشستر سيتي، التحدث علنا وتقديم صوته لدعم  المتضررين من الحرب.

 

بالنسبة لهالاند، كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالأحداث، اقترب نجم كرة القدم الشاب بشكل مثير من الفوز بالكرة الذهبية المرموقة، لكنه تفوق عليه ليونيل ميسي، وتركه في المركز الثاني. ومع ذلك، فإن براعة هالاند في تسجيل الأهداف لم تظهر أي علامات على التراجع. وسط نجاحه على أرض الملعب، خصص هالاند لحظة للاعتراف بالأحداث المظلمة التي تتكشف في العالم.

ليالي دوري الأبطال| صدام في الـ سان سيرو بين ميلان وباريس.. ونزهة لـ هالاند ورفاقه

هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

هالاند يتضامن مع غزة 

ونشر هالاند، على حسابه الرسمي بموقع أكس X، منشورا  حيث شارك المهاجم النرويجي صورة لنفسه وهو يسير في ملعب كرة القدم، محاطا بطفلين يرتديان قمصان هالاند الشهيرة رقم 9.

وكتب في تعليق على المنشور: "لا يستحق الموت أي أطفال أبرياء". وإلى جانب هذه الرسالة القلبية، استخدم هالاند أيضًا هاشتاج "#سلام". الرد على رسالة هالاند كان ساحقا. وتوجه المعجبون من جميع أنحاء العالم إلى قسم التعليقات، معربين عن تضامنهم مع مشاعره وأثنوا عليه أيضا لاستخدام صفحته للدفاع عن السلام. وحققت تغريدة هالاند أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من ساعة. 

هالاند
الحرب في غزة غزة إيرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتي ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

موضوعات متعلقة

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

النرويجي إيرلينج هالاند أفضل هداف في العالم لعام 2023

ترشيحاتنا

إعلان الرياض: نؤكد على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لإنهاء الأزمة بغزة

السفير هشام بدر: دعم 162 مشروعا ذكيا للتفاعل مع المؤسسات المالية للاستثمار

لضبط الأسعار.. التموين تزف بشرى بشأن السكر

122 يوما على شهر الصيام.. موعد غرة رمضان 2024

انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الخضروات تزف خبرا سارا على الهواء

#سلام.. هالاند يتضامن مع غزة: لا يستحق الموت أطفال أبرياء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

فيديو

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

توطين الفلسطينيين في سيناء | مطمع إسرائيلي يعود تاريخه للخمسينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ