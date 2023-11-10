حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

انخفاض درجات الحرارة الاسبوع القادم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية وعن حالة الطقس خلال اليوم والأيام المقبلة، حيث نشهد تلك الفترة انخفاضاً في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة على محافظات مصر، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

وعلى مدار الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات المتعارفة في هذا التوقيت من العام، و سيشهد أيضاً منتصف الأسبوع مزيد من الانخفاض.

وتتوقع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الأسبوع المقبل جميعها ستكون خريفية مع فرص متفرقة لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد والمناطق الجنوبية.

وأضافت أن البلاد بدأت التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط ، وهي منخفضة في درجات الحرارة ، كما أن هناك مزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة بمنتصف الأسبوع، بمعدل درجتين، لتترواح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة.

وقالت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد إن الطقس يبدأ من اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، موضحة أنه انخفاض تدريجي ولكن سيبدأ الشعور على مدار الاسبوع الحالي .

وبخصوص أجواء اليوم الجمعة، قالت منار غانم، إن أجواء اليوم خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد ، ومعتدلة على المناطق الساحلية ، وحارة على جنوب الصعيد.

هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع غياب اشعة الشمس ، وتكون الاجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية ، وفارق درجات الحرارة بين النهار والليل سيكون بشكل كبير .

ويكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت، أن هناك استمرارية في فرص سقوط الامطار اليوم ، وتكون من امطار خفيفة إلى متوسطة .

وعن الشبورة المائية، فبعد أن وصلت الشبورة المائية الأيام الماضية إلى انعدام الرؤية والضباب، أصبحت كثيفة فقط.

ولن تؤثر الشبورة المائية في بعض المناطق، على حركة المرور أو الأنشطة اليومية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس لتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

وبالنسبة لفرص لسقوط أمطار فهناك فرص لسقوط أمطار رعدية غداً على القاهرة والوجه البحري، وأكدت غانم وجود أمطار بالفعل على مدار الأيام الماضية.

هذه الأمطار كانت في بعض المناطق وتحديداً المناطق الجنوبية، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط أمطار رعدية ومتوسطة أمس على «حلايب» و«شلاتين»، وبعض المناطق بأسوان وتحديداً «أبو سمبل».

وتتوقع غانم سقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر و«مرسى علم» و«حلايب» و«شلاتين» ومناطق أقصى جنوب الصعيد مثل «أبو سمبل» بأسوان والمجرى الملاحي.

وأكدت الدكتورة منار غانم أنه بدءاً من الغد هناك فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نتيجة منخفض جوي بطبقات الجو العليا، والأمطار ستكون خفيفة وأحياناً رعدية خاصةً على القاهرة خلال فترات المساء.

واعتبارًا من غدٍ السبت، يتوقع خبراء الأرصاد أن تزيد فرص سقوط الأمطار نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

ووجهت هيئة الأرصاد نصائح لقائدي السيارات، ومنها الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل المرور حين نزول الشبورة على الطرق، والقيادة بالساعات المحددة.

والقيادة قدر الإمكان بالحارة المرورية اليمنى مع الالتزام بتشغيل إضاءة الانتظار، تجنب القيادة إذا كانت هناك حالة إرهاق أو إعياء، و المحافظة على مسافة آمنة دائمًا مع السيارات المحيطة، إذا لم تكن هناك ضرورة للقيادة، فيجب تأجيلها حال وجود شبورة.

والآن نعرض لحضراتكم جولة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى28 الصغرى21، الإسكندرية العظمى26 الصغرى18 ، الإسماعيلية العظمى30 الصغرى19.

الغردقة العظمى 32 الصغرى22، أسوان العظمى37 الصغرى23، سوهاج العظمى33 الصغرى18, المنيا العظمى 31 الصغرى 17.