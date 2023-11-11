حكم السحر في الشرع.. حرام وفاعله كافر وهذه عقوبته بالدنيا

حكم السحر في الشرع الشريف، جريمة كبيرة من أشد أنواع الإيذاء ووصف عدد من الفقهاء السحر بالكفر، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى قوله تعالى: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ البقرة: 102 مؤكدًا أن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، الكثير يعاني من السحرة وبين كل يوم وآخر نرى حملات تنظيف القبور من أعمال السحر لما يسببه من خراب بيوت وغيره .. وفي السطور المقبلة نوضح حكم السحر في الشرع الشريف.



حكم السحر في الشرع الشريف

حكم السحر في الشرع الشريف أنه من كبائر الذنوب ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع بالموبقة، أي: التي تهلك فاعلها وتدخله نار جهنم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ سيدنا النبي في حديثه الشريف أكد على أن السحر من الكبائر والموبقات.

السحر في الإسلام

السحر في الإسلام الله عليه وسلّم وصف ربنا عز وجل الشياطين التي تعلم الناس السحر بالكفر قال تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، أعمال السحر من أخطر الذنوب وأكبرها.

حكم من عمل سحر لشخص

حكم من عمل سحر لشخص اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي أي المسيحي، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كُفرًاوشبهه بالنزنديق والزاني ولاتقل توبته ويقتل ولا توبة له ولأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ البقرة: 102. واتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه"المغني" "...فإن تعلُم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم" وقال الإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " وأما تعلمه – أي السحر - وتعليمه فحرام ".

حكم السحر كفر وشرك أكبر

ورد حديث عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال فيه اقتلوا كل سحر فقتل على أمره 3 من السحره وحكم السحر كفر وشرك أكبر قد استَدل بقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا البقرة: 103 من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقيل: بل لا يكفر، ولكنْ حدُّه ضربُ عنقه و أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار أنه سمع بجلة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنِ اقتُلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلْنا ثلاث سواحر وقال الشافعي - رحمه الله تعالى لا يُقتَل ساحرُ أهل الكتاب إلا أن يَقْتُل بسحره فيُقتَل السحر يؤثر مرضاً، أو حب أو كره أو نزيف أو غضب وهو موجود تعرفه عامة الناس، لكن الآية التي يطرب لها المؤمنون إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطَنٌ )[ سورة الحجر الآية : 42 ].

ظلم الناس بالسحر

ظلم الناس بالسحر اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل الكفر والشرك، وكل ما هو محرم، مقابل أن يساعده الشيطان، وأن يعينه في كل ما يطلبه منه الساحر، وكلما ازداد الساحر كفراً بالله، وعبادة الشيطان، كلما ازداد الشيطان له طاعة، أما الكرامة فلا تكون إلا للولي، وأما المعجزة فلا تكون إلا للنبي، ويجمع بينهما الخارق للعادة حكم السحر في الشريعة الإسلامية السحر من أخطر الذنوب وأعظمها قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ويجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم النُّشْرة من عمل الشيطان بأنه إشارة إلى أصلها، فمن قصد بها خيرًا، كان خيرًا، وإلا فهو شر.



السحر في القرآن

السحر في القرآن قال تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (سورة البقرة: 102)، وقال تعالى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ واستدل كل من كفر الساحر من العلماء بقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال الحافظ في "الفتح": " فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا وهذا كله واضح .

دعاء الحفاظ على النفس

أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ثلاث مرات بعد الضحي، وثلاث مرات بعد العشاء قال تعالى وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِإذنِ اللهِ سورة البقرة الآية : 102 ويقول المسلم حصنت نفسي ومالي وولدي وأهلي بالله الحي القيوم، الذي لا يموت أبدًا، ورفع الله عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمأَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍكما ورد أنَّ ابنَ عابِسٍ الجُهَنيَّ أَخبَرَه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: يا ابنَ عابِسٍ، ألَا أُخبِرُك بأَفضَلِ ما تَعَوَّذَ به المُتَعوِّذونَ؟ قال: قلْتُ: بلى. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، و: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، هاتَينِ السورتَينِ.