وزير فلسطيني: تحرير أسرى إسرائيل "مهمة مستحيلة".. والمقاومة تضع شروطها

قال قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، إن نتنياهو لن يتمكن من تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، فعددهم كبير وموجودين في أماكن مختلفة، وليس مكان واحد، وتحرير الأسرى الإسرائيليين "مهمة المستحيل".

وأضاف قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن هناك ضباط كبار، ذو تاريخ حربي حافل، في إسرائيل، تحدثوا عن صعوبة تحرير الأسرى التابعين لهم، ولكن نتنياهو يكابر ويبحث عن أي انتصار، في إراقة دماء الأبرياء في غزة.

وشدد قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، على أن المقاومة الفلسطينية تحدثت بشكل واضح وصريح، بانه جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين، وما يجرى الحديث عنه صفقة إنسانية مجزؤه ، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يقع العديد من الجنود الإسرائيليين أسرى لدى المقاومة مرة أخرى.

وواصل:"إذا تم التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ستحرص المقاومة على وضع شروطها وضوابط حتى لا تكرر وتعود إسرائيل لإعادة اعتقال من تحررهم".