مصرع قائد عسكري بارز بالجيش الإسرائيلي خلال معارك غرب ‎غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمصرع قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب ‎غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب ‎غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".

وأكدت حركة "حماس"، في وقت سابق من الجمعة، أن خسائر الجيش الإسرائيلي كبيرة في قطاع غزة؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.