عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لنا سواك يارب.. شوبير: بعض دول العالم تشجع النازيين الجدد

شوبير
شوبير

يواصل الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال منشور عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب شوبير :"قصف علي كل المستشفيات وضرب المولدات الكهربائية قصف علي المواطنين  العزل الذين حاولوا النزوح لشمال غزة اكتر من30 الف بين شهيد وجريح غارات جوية علي مدار 24 ساعه  قطع المياه والكهرباء عن كل انحاء المدينة ومع ذلك العالم يشجع ويساند ويؤيد ان بعض المحطات تأخذ صف النازيين الجدد .. ليس لنا سواك يااارب".


 
 

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات"منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

وقال جيبرييسوس أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

زيادة المساعدات الإنسانية 

وأضاف: "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى "وقف لإطلاق النار".

وتابع جيبرييسوس: "أتفهم ما يمر به أطفال غزة لأنني مررت بالأمر نفسه عندما كنت طفلا".

 وقال "اعتقد أن مجلس الأمن لم يعد يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله منذ فترة طويلة" وهو الحفاظ على "السلام والأمن" العالميين.
 

احمد شوبير الضفة الغربية الصحة العالمية القطاع الصحي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المياه والكهرباء المولدات الكهربائية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس تضامن شمال غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

ترشيحاتنا

بمعارضة أمريكا وإسرائيل.. 168 دولة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير

أسفلها سيف أسطوري.. غضب بسبب قطع شجرة عمرها 300 عامًا

حكم المسح على الخوفين .. كما ورد عن النبي

نصف المستشفيات خارج الخدمة.. الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة "منهك تماما"

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بالعريش

صاحبته تبنته من الفيسبوك.. برونو أطيب كلب بيتبول في مصر.. شاهد الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبته تبنته من الفيسبوك.. برونو أطيب كلب بيتبول في مصر.. شاهد الأسباب

برج الحمل وحظك اليوم السبت 11 نوفمبر 2023|بلاش تهور

تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.. يهود ألمانيا في رعب لهذا السبب

شعب لا يعرف الموت.. لحظة خروج شاب فلسطيني راقصًا من تحت الأنقاض

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ