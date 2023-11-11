ليس لنا سواك يارب.. شوبير: بعض دول العالم تشجع النازيين الجدد

يواصل الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال منشور عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب شوبير :"قصف علي كل المستشفيات وضرب المولدات الكهربائية قصف علي المواطنين العزل الذين حاولوا النزوح لشمال غزة اكتر من30 الف بين شهيد وجريح غارات جوية علي مدار 24 ساعه قطع المياه والكهرباء عن كل انحاء المدينة ومع ذلك العالم يشجع ويساند ويؤيد ان بعض المحطات تأخذ صف النازيين الجدد .. ليس لنا سواك يااارب".







حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات"منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

وقال جيبرييسوس أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

زيادة المساعدات الإنسانية

وأضاف: "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى "وقف لإطلاق النار".

وتابع جيبرييسوس: "أتفهم ما يمر به أطفال غزة لأنني مررت بالأمر نفسه عندما كنت طفلا".

وقال "اعتقد أن مجلس الأمن لم يعد يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله منذ فترة طويلة" وهو الحفاظ على "السلام والأمن" العالميين.

