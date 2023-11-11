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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نسبة إنجاز 96٪.. سويلم يتابع منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الرى

صدى البلد

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة ، وذلك بحضور كل من  الدكتور احمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأشار  لقيام منظومة الشكاوى بالوزارة بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وأضاف  أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر اكتوبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٦.٥٠ %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (١٠٩٠) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة المنيا لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعة الشبكة ، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة بالمعاينة على الطبيعة وإزالة كافة المخلفات حسما للشكوى .

وفي محافظة سوهاج .. وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر أهالي قرية الرينة من إرتفاع منسوب مياه الري ، حيث تم المعاينة بمعرفة إدارة ري سوهاج ، وتبين ان الشكوي تقع على ترعه الجناين وتم غلق تخفيض المناسيب وحسم الشكوى .

وفي محافظة الوادي الجديد .. وجهت اجهزه الري  المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من عطل محطة رفع بئر القصر القبلي ، حيث تم توفير موتور غاطس جديد للبئر ، والبئر يعمل بحاله جيده .

وفي محافظة كفر الشيخ .. وجهت اجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر الاهالي بمركز بيلا من تراكم القمامة بمصرف الغربية الرئيسى المار بالقرية ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف كفر الشيخ بالمعاينة وإصدار أمر تطهير للمصرف وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة القليوبية .. وجهت اجهزه الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من وجود القمامة بترعة الوسطانية بالعمار الكبري ، حيث تم معاينة موقع الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لري القليوبية ، وتم تطهير الترعة وحسم الشكوي .

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