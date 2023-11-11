الاحتلال يزعم الاستيلاء على 11  موقعا لحماس منذ بداية العملية البرية في غزة

زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت أنه سيطر على 11 موقعا عسكريا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وادعى "أدرعي" عبر حسابه بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال دمر الليلة الماضية نفقًا تحت الارض كان يقع بجوار مدرسة، إلى جانب شن القوات البحرية التابعة للاحتلال مباني تستخدمها حماس في شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.