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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام فلسطينية: الأونروا والصحة العالمية ترفضان تقديم أي شئ لمستشفيات غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت الإدارة العامة للمستشفيات في غزة رفض الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تقديم أي شيء في غزة وفي منطقة الشمال حسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينة.

وفي وقت سابق أشارت إذاعة الاقصي إلى أن قوات الاحتلال تحاصر  مبنى أطباء بلا حدود ويطلق قنابل الفسفور المحرمة دوليًا في محيطه.


وتدخل الحرب الإسرائيلية المستعرة ضد فلسطين يومها ال 36 حيث اُستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.

 

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