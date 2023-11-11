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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يوجه بنزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة الفيوم، وذلك ضمن جولته التي قام بها اليوم، السبت، بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

ويرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسة"، والتأكد من وصول آثارها للمواطنين في مختلف المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الحكومة على توافُر السلع، لا سيما الأساسية، بمختلف الأسواق بكميات وجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المبادرة على النحو المُتفق عليه.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في المنافذ والسلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي شملتها المبادرة؛ حرصًا على مكافحة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

وأكد اللواء هشام آمنة إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء المبادرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح تلك المبادرة وتوفير جميع السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تنظيم المعرض بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والغرفة التجارية بالفيوم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصدد مبادرة خفض الأسعار.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، توافُر جميع سلع المبادرة بالمعرض؛ مثل السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والجبنة البيضاء، والألبان، والدواجن، واللحوم، وكذلك جميع السلع التي تحتاجها الأسرة بأسعار مُخفضة بنسب تتراوح من 10 إلى 30%؜، مشيرًا إلى أن كل تلك السلع متوافرة بكميات كبيرة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العارضين أكد خلاله ضرورة استمرار المبادرة بنفس الأسعار، موجهًا بنزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة.

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