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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة: قمة الرياض لابد أن تبني على ما انتهى إليه مؤتمر السلام بالقاهرة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم إضافة جديدة لسلسلة التحركات الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية منذ أحداث ال ٧ من أكتوبر.

وأضاف عبد العزيز، أن القمة لابد أن تبني على ما تم الانتهاء إليه في قمة السلام بالقاهرة التي عقدت في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن وحدة الموقف العربي هو عامل حاسم في سبيل إنجاح مسارات الضغط على القوى الإقليمية والدولية من جهة، بجانب بناء تحالف قوي لإيقاف العدوان على غزة وسرعة وكثافة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع من جهة أخرى.

وشدد عبد العزيز، على ضرورة اتباع سياسة "النفس الطويل" مع إسرائيل حيث أن خبرة الدولة المصرية في مثل هذه الأنواع من الصراعات تؤكد بأن الدبلوماسية المتأنية والقوة الحكيمة هما السبيل نحو تحقيق المكاسب الصلبة وفي مقدمتها حل الدولتين واسترداد الحقوق الفلسطينية.

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