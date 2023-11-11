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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم محلا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بحدائق القبة

الاجهزة
الاجهزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل وتم ضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 32 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

 وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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