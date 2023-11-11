أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا .. مخاوف من تجمع مئات الآلاف لدعم فلسطين

يستعد الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، لتنظيم مظاهرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين بالتزامن مع يوم الهدنة في قطاع غزة المُحاصر، ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في المسيرة في وقت لاحق للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقول الشرطة إن هناك خطر وقوع اشتباكات، وأنشأت منطقة محظورة حول النصب التذكاري، لكن وصف ريشي سوناك توقيت المسيرة بأنه "غير محترم".

كما حث رئيس الوزراء المشاركين على القيام بذلك بهدوء مع مراعاة أولئك الذين يحضرون الخدمات لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، وقال سوناك: "بفضل أولئك الذين ناضلوا من أجل هذا البلد ومن أجل الحرية التي نعتز بها، يمكن لأولئك الذين يرغبون في الاحتجاج أن يفعلوا ذلك، لكن يجب عليهم أن يفعلوا ذلك باحترام وسلمية".

وستقام قداس في النصب التذكاري للحرب الذي يبلغ عمره 103 أعوام في وايتهول، كجزء من فعاليات إحياء الذكرى، وفي وقت لاحق، سيحضر الملك والملكة مع أفراد العائلة المالكة مهرجان الذكرى في قاعة ألبرت الملكية - قبل الخدمة الرئيسية في يوم الأحد التذكاري.

إيقاف الاحتجاجات الفلسطينية؟

وتتوقع شرطة العاصمة أن تكون المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت هي الأكبر منذ بدء المسيرات الأسبوعية في أوائل أكتوبر، وتقوم بنشر ما يقرب من 2000 ضابط في وسط لندن.

وحذرت الشرطة من أن استخدام القوة أمر محتمل، وسط مخاوف بشأن المسيرات المضادة، وعلى عكس المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، سيتم السماح لهم بالدخول إلى وايت هول، مع تركيز الخطة على الفصل بين المجموعتين.

وشددت حملة التضامن مع فلسطين، التي نظمت المسيرة، على أن طريقها لا يتجاوز النصب التذكاري، ورفضت مطالب السياسيين لتأجيلها.