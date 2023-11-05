شاهد.. الآلاف يشاركون في مظاهرة بأستراليا دعماً لفلسطين

شارك الآلاف في مظاهرة كبيرة في أستراليا دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وندد المتظاهرون بالجرائم الصهيونية على غزة والتي تعد غير مسبوقة في موقفها الذي يرقى لجرائم الحرب .

وسبق وخرجت مظاهرات أمس في واشنطن هي الأكبر منذ سنوات احتجاجا على العدوان الوحشي على غزة.



ردت حركة المقاومة حماس على دعوات البعض في الأراضي المحتلة إلى إزالة غزة من الوجود بابادتها بشكل كامل، وفق ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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قالت حماس أن تلويح العدو بالقنبلة النووية ضد أهالي غزة دليل على إرهاب كيان الاحتلال الصهيوني.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت دعوة وزير صهيوني آخر بإلقاء قنبلة نووية بأنه غير مسئول، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الوزير ليس من ضمن حلقة وزراء الأمن والمعنيين به في الحكومة في ظل الحرب.

كما انتقد نتنياهو كلام وزير التراث علاوة على سياسيين في الاحتلال آخرين اعتبروا أن تصريحات وزير التراث تدمير لصورة الاحتلال.

أوقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو وزير عميحاي الياهو عن حضور جلسات الحكومة حتى إشعار آخر.

