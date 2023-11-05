الشرطة التركية تفرق مظاهرة حاولت إقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية

استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالقرب من قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في أضنة بتركيا.

حاولت حشود اقتحام قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في تركيا خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين اليوم الأحد، وفقا لما نشرته رويترز. وذلك قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنقرة لإجراء محادثات بشأن غزة.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود بينما لوح كثيرون بالأعلام التركية والفلسطينية، بحسب ما أوردته رويترز. كما أسقط المتظاهرون الحواجز واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، وقاموا بإلقاء الكراسي البلاستيكية والحجارة على الشرطة.

خاطب بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية الإسلامية، الحشود في أضنة وحثهم على الامتناع عن مهاجمة الشرطة.

نقلت رويترز عنه قوله: "أيها الأصدقاء، من الخطأ رمي الحجارة أو القيام بأشياء مماثلة لأن كلا من الشرطة والجنود يريدون الذهاب إلى غزة والقتال وسيذهبون عندما يحين الوقت".

وأضاف: تركيا تفعل ما في وسعها لنصرة غزة. وأنهت هيئة الإغاثة الإنسانية تظاهرتها قبل الموعد المقرر بسبب الاشتباكات مع الشرطة.

تدعم تركيا، التي كثفت انتقاداتها لإسرائيل مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حل الدولتين بينما تستضيف أعضاء من حركة حماس الفلسطينية. منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية وهي وكالة مساعدات إسلامية تركية، قافلة إلى قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة في جنوب تركيا للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل.

تضم قاعدة إنجرليك، التي تستخدم لدعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق، قوات أمريكية. ودعا الاحتجاجإلى إغلاق قاعدة إنجرليك.

أظهرت لقطات من الاحتجاجات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم خراطيم المياه لتفريق الحشود التي تلوح بالأعلام التركية والفلسطينية وتردد شعارات. وأطاح المتظاهرون بالحواجز واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب.