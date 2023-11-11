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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركنة توك توك .. مصرع صاحب كشك فى مشاجرة بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك كشك بقالة ، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

 بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفـى و 3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرح طعنى حدوث مشاجرة صاحب كشك طرفى المشاجرة مديرية امن الجيزة مشادة كلامية وزارة الداخلية

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