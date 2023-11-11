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رئيس التحرير
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أبو الغيط: شهر كامل من الحرب والعدوان الغاشم على غزة

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب في أن تكون الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن تختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وأضاف أبو الغيط خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية"، التي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني،  في غزة منهم 70 % أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف، في حملة تطهير عرقي، عنف ودم".

وتابع أبو الغيط: "شهر كامل من الحرب والعدوان الغاشم على غزة، والمجلس يفشل تلو الآخر، بإصرار قوة معينة بعدم تقييد يد إسرائيل عن قتل الأطفال والمدنيين، تحت غطاء أنه دفاع عن النفس".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

ابو الغيط إسرائيل غزة جامعة الدول العربية السيسي

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