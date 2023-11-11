ولي العهد السعودي: نرفض ما يتعرض له الفلسطينيون.. ونطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية

قال محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة، يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة، مؤكدا رفضه القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل والنساء والأطفال والشيوخ.

,أضاف ولي العهد السعودي، خلال كلمته في قمة الرياض، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «دمرت المستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، ولقد بذلت المملكة جهودا حسيسة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في القطاع، واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها في الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي في الحرب».

وطالب ولي العهد السعودي، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الممرات الآمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، ودعا إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.