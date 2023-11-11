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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بن سلمان: الأمر يتطلب منا جميعا جهدا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة الوضع المؤسف في غزة

محمد بن سلمان ولي
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالميين.

وأضاف محمد بن سلمان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر يتطلب منا جميعا جهدا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف.

ودعا ولي العهد السعودي، إلى العمل لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة، مؤكدا رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة.

وأكد ولي العهد السعودي، تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته، مشيرا إلى أنه على يقين بأن السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة ودولها.

ولي العهد السعودي مجلس الأمن المجتمع الدولي محمد بن سلمان القدس

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