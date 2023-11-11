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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفى الشفاء تحولت لمقبرة.. مفيدة شيحة تنهار على الهواء بالبكاء

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

انهارت الإعلامية مفيدة شيحة، بعد استهداف العدوان الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة لمدة ست ساعات متتالية، قبل أن تدخل في نوبة بكاء شديدة حزنا على سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن شيء لا يصدق عقل، ولا يوجد كلام نقوله، ومستسفي الشفاء تحولت لمقبرة بسبب القصف الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي الغير انساني.


وتابعت مفيدة شيحة، أن الآلاف الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعظمهم من الأطفال والرضع بشكل غير إنساني.

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