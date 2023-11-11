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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجه جديد.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي التشكيلة الأساسية لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت تشكيلة النادى الأهلى كالآتي: 

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

 

خط الوسط: 

 

كريم نيفيد- محمد مجدي أفشة - احمد نبيل كوكا 

 

 

خط الهجوم:

حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست

 

الأهلى يصل ملعب خالد بشارة استعدادا للقاء الجونة


مباراة الاهلي والجونة.. وصل فريق النادي الأهلي إلى ملعب خالد بشارة بالجونة وذلك استعدادا لخوض لقائه مع فريق الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويسعى النادي الاهلى من خلال ذلك اللقاء للفوز لإعتلاء صدارة ترتيب الدوري العام لأول مرة في ذلك الموسم.


وكانت قد كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الجونة والأهلي في إطار بطولة دوري نيل

وجاء طاقم التحكيم المكون من حكم ساحة محمد يوسف، وحكم مساعد 1 هاني عبد الفتاح، وحكم مساعد 2 أسامة عبد اللطيف، وحكم رابع محمود ناصف، وحكم VAR مصطفي مدحت، وحكم VAR مساعد محمد عباس قابيل.

موعد مباراة الأهلي والجونة .. يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل  التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التى يحتلها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

يكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام السبت 11 سبتمبر 2023 عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام

يستضيف ملعب استاد خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري

كما هو معتاد، ستنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا
فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

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