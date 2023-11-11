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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..السيسي: وضع غزة يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي..وتحذير عاجل من الأرصاد لنهاية الأسبوع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

السيسي: وضع غزة يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي تثبت مصداقيته السياسية والأخلاقية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة الغير عادية في هذه الظروف الاستثنائية والذي يمر فيها الوقت ثقيلًا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء

رئيس إيران عن الموقف الأمريكي: يشجع الكيان الصهيوني على القيام بالأعمال الإجرامية تجاه الفلسطينيين
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي لـ المسجد الأقصى والكيان الصهويني هو بمثابة فرعون العصر الذي يقتل ويسفك دماء الأبرياء”، متابعًا: " ما شهدناه في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية يجسد البشاعة التاريخية للأخلاق والقانون والإنسانية".

 

بشار الأسد يطالب برهن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار
قال بشار الأسد الرئيس السوري، إن الوضع الفلسطيني ازداد ظلما وقهرا وبؤسا بسبب العدوان الإسرائيلي، وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين مؤخرا.
 

ابتعدوا عن اللوحات والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لنهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال هذه الفترة، وأن فارق درجات الحرارة من بين النهار لـ الساعات المسائية يصل إلى 10 درجات.

 

الرئيس الفرنسي يوجه رسالة لإسرائيل بشأن اغتيال الأطفال والنساء.. ونتنياهو يرد
عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو عن موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بعنوان :" الرئيس الفرنسي لإسرائيل: توقفوا عن قتل الأطفال والنساء.. ونتنياهو يرد".

 

إزاى تعرف لجنتك للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية ؟.. تفاصيل
قدمت الإعلامية هند النعساني تحليلا مبسطا لإجراء العملية الانتخابية والفئات التي يحق لها التصويت.

 

أيمن الرقب: مصر مارست الدبلوماسية الخشنة لأول مرة من أجل الشعب الفلسطيني
قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني: إن الدولة المصرية تحملت جهدا كبيرا للغاية خلال الحرب على غزة طوال الأيام الماضية، متابعا: مصر ولأول مرة تمارس الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار متفاوتة ورعدية على عدة محافظات خلال ساعات
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وباقي الأسبوع.

 

عيار 21 مفاجأة| أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. تعرف عليها
قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

 

التوك شو السيسي غزة الكيان الصهيونى الأرصاد الأرصاد الجوية

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