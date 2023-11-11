إزاى تعرف لجنتك للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية ؟.. تفاصيل

قدمت الإعلامية هند النعساني تحليلا مبسطا لإجراء العملية الانتخابية والفئات التي يحق لها التصويت.

وقالت الإعلامية هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن المشاركة واجب وحق للجميع ويجب المواطن يعلم فى أهمية مشاركته في الاستحقاق الرئاسي الهام.

واستعرضت "هند النعساني" كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتفاصيلها بأسلوب مبسط ، وعدد الناخبين واللجان الاقتراع عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق .

الانتخابات الرئاسية

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل 4 مرشحين، هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

حملات المرشحين أشارت إلى عدد المؤتمرات الجماهيرية التي ستقوم بتنظيمها خلال تلك الفترة وأماكنها، من أجل التواصل مع المواطنين وعرض البرامج الانتخابية لمرشحيهم، من أجل اقناعهم بانتخابه ممثلا عن الشعب لمدة رئاسية تبلغ 6 سنوات.

وتحدثت حملات المرشحين عن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث كشفت حملة "زهران" عن انها تواجه أزمة مالية كبيرة، كما أعلنت حملة "عمر" عن انها ستخفض تكاليف الحملة في إطار الأزمة الإنسانية التي تحاوط أهالينا في غزة، بينما أكدت حملة "يمامة" أنها لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون وهو 20 مليون جنيه.

وينص القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.