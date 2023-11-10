الانتخابات الرئاسية 2024 .. حملات المرشحين تكشف لـ صدى البلد خطتها خلال فترة الدعاية

حملة فريد زهران:

نواجه مشكلة في توفير الدعم المالي.. والـ 20 مليون جنيه بالنسبة لنا حلم



نخطط لختام فترة الدعاية الانتخابية بمؤتمر جماهيري بالقاهرة



حملة عبد السند يمامة:

سنعقد 7 مؤتمرات جماهيرية



حملة حازم عمر:

ننتهج مسار غير تقليدي وخفضنا تكاليف الدعاية الانتخابية

كشفت حملات مرشحي الرئاسة لـ صدى البلد عن خطتهم خلال فترة الدعاية الانتخابية التي بدأت أمس، وتستمر إلى 8 من شهر ديسمبر المقبل، قبل نزول المصريين لاختيار رئيسهم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل 4 مرشحين، هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

حملات المرشحين أشارت إلى عدد المؤتمرات الجماهيرية التي ستقوم بتنظيمها خلال تلك الفترة وأماكنها، من أجل التواصل مع المواطنين وعرض البرامج الانتخابية لمرشحيهم، من أجل اقناعهم بانتخابه ممثلا عن الشعب لمدة رئاسية تبلغ 6 سنوات.

وتحدثت حملات المرشحين عن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، حيث كشفت حملة "زهران" عن انها تواجه أزمة مالية كبيرة، كما أعلنت حملة "عمر" عن انها ستخفض تكاليف الحملة في إطار الأزمة الإنسانية التي تحاوط أهالينا في غزة، بينما أكدت حملة "يمامة" أنها لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون وهو 20 مليون جنيه.

وينص القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

وكانت حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت تخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية في ظل الظروف الراهنة، وفي ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حصار وأزمة إنسانية كبيرة نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه، ودعت في هذا الإطار داعميها لتوجيه التبرعات للمنظمات الأهلية والمؤسسات المعنية لتخصيصيها في هذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، معتز الشناوي، إن الحملة ستقعد مؤتمرين جماهيريين الجمعة والسبت 10و11 نوفمبر الجارى بمحافظة أسيوط، يعقبهما مؤتمر جماهيرى بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر ثم مؤتمر جماهيرى بمركز إدفو محافظة أسوان يوم 22 نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

وأوضح "الشناوي" لـ "صدى البلد"، أن الحملة تخطط لختام فعاليات حملة الدعاية الانتخابية، بعقد مؤتمر حاشد بمحافظة القاهرة، مطالبا الأجهزة المعنية بالتزام الحياد من كل المرشحين، حتى تستطيع الحملة الوصول إلى كافة المواطنين.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، إلى أن وقت الدعاية الانتخابية شديد الضيق، لذلك تتنوع الحملة في خطة الدعاية الخاصة بها، حيث تستغل أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في نشر مقتطفات أو أجزاء من البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، بحيث أن أكبر عدد ممكن من المواطنين يطلع على البرنامج.

وعن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لحملة المرشح فريد زهران، ذكر "الشناوي": "إلى الآن لم نحدد سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، لكن بالنسبة لنا السقف القانوني للدعاية الانتخابية والمقدر بـ 20 مليون جنيها، بالنسبة لنا يعد "حلمًا".

وأضاف أن حملة المرشح فريد ز هران تعاني من توفير الدعم المالي الكافي، لذلك تتنوع أشكال الدعاية الخاصة بالحملة ما بين المطبوعات واللافتات، والدعاية التلفزيونية إذا استطعنا إليها سبيلا.

وأكد معتز الشناوي أن المواطنين متفاعلون مع المرشح فريد زهران، وهناك دعم كبير من قواعد عريضة من المواطنين يحظى بها مرشحهم، في ظل الرغبة في التغيير وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة.

ولفت المتحدث باسم حملة المتحدث فريد زهران، أن الحملة مرشحهم يخوض الانتخابات الرئاسية من أجل المواطن المصري.

وكشف ياسر شورى ، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية وحجم الإنفاق على الدعاية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة.

وأكد شورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم عقد ٧ مؤتمرات جماهيرية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة، حيث من المقرر عقد أول مؤتمر جماهيرى اليوم فى محافظة الدقهلية ، وسيعقد المؤتمر الثانى يوم الثلاثاء المقبل يوم ١٤ نوفمبر فى محافظة الإسكندرية ، وسيعقد المؤتمر الثالث يوم ١٨ نوفمبر فى محافظة أسيوط ، وسيعقد المؤتمر الرابع يوم ٢٥ نوفمبر فى محافظة الغربية ، وسيعقد المؤتمر الخامس يوم ٢٨ نوفمبر فى محافظة بورسعيد ، وسيعقد المؤتمر السادس يوم ٢٩ نوفمبر فى محافظة القاهرة ، وسيعقد المؤتمر السابع يوم ٤ ديسمبر فى محافظة الجيزة.

وأشار المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إلى أن من المقرر أن تقوم حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى كل محافظات مصر بتعليق بانرات على الطرق وتوزيع بوسترات وطبع البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى اللجان العامة للوفد فى المحافظات والتى تشتمل على حملات طرق الأبواب تتولى الدعاية الإنتخابية.

واختتم : حجم الإنفاق على الدعاية الإنتخابية لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لن تزيد عن الرقم الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وهو ٢٠ مليون جنيه.

وقال حزب الشعب الجمهوري، إنه في إطار الجدول الزمني المعد والمعلن عنه منذ بداية مارثون الانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت أمس الدعاية الانتخابية وإطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي.

واضاف حزب الشعب الجمهوري، في بيان له أنه وفقا للإمكانيات المتاحة للحزب ومرشحة الرئاسي وترشيدا للنفقات حتي لا نثقل علي كوادر الحزب ومؤيديه ويتقدم علي ذلك الموقف المالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار الحزب إلي أن الحملة الانتخابية قررت انتهاج مسارا غير تقليدي في الدعاية الانتخابية في دعم مرشحها لخوض السباق الانتخابي من خلال المحاور الثلاث.

وكشف الحزب عن هذه المحاور وهي الاول يتضمن الاعلان عن طريق الملصقات الورقية واللافتات الإعلانية والوحات الإعلانية المضيئة بالإضافة إلي حملة انتخابية موسعة ومدروسة علي منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الحزب ان المحور الثاني يتضمن عقد أربعة مؤتمرات صحفية بمقر الأمانة المركزية للحزب تخاطب القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وقال الحزب إن هذه المؤتمرات يحضرها وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.

وأشار الحزب إلي أن المحور الثالث يتضمن التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية للمساهمة في عرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.