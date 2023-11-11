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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوشيتد برس: لافتة في وسط لندن "يا نتنياهو.. هتلر فخور بك"

صدى البلد

رصدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بعض المشاهد اللافتة في المسيرة الداعمة لفلسطين اليوم السبت في العاصمة البريطانية، لندن، وكان أبرزها لامرأة تحمل لافتة كتب عليها "يا نتنياهو.. سيكون هتلر فخورا” وتقارن بين العدوان الإسرائيلي علي غزة بالمحرقة.

وأضافت: "نتنياهو يفعل الشيء نفسه، حتى لو استمعت إلى الأشياء التي قالها بشكل صريح مثل محاولة تسوية فلسطين بالأرض”.

وتشهد حاليا لندن مظاهرة يشارك فيها عشرات الآلاف وسط حراسة أمنية مشددة للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب علي غزة والمستمرة منذ شهر من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي، وأثارت هذه المظاهرة أزمة سياسية في بريطانيا.

منذ السابع من أكتوبر الماضي، يطالب المتظاهرون الذين خرجوا في لندن بأعداد كبيرة على مدى أربع أسابيع متتالية، بوقف إطلاق النار. 

واثار تنظيم المظاهرة على الرغم من انتقادات الحكومة أزمة سياسية.

وتواجه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الآن انتقادات لاذعة تدعو لاقالتها لتشكيكها في الموقف المحايد للشرطة التي رفضت حظر المظاهرة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك قائد شرطة لندن مارك راولي من أنه سيحمله "مسؤولية" أي اضطرابات، خاصة إذا عطل المتظاهرون إحياء ذكرى "يوم الهدنة"، المصادف اليوم نفسه في العاصمة.

من جانبهم، تعهد منظمو المظاهرة تجنب منطقة وايتهول في وسط لندن، حيث أقيم الاحتفال الذي حضره سوناك.

ونشرت الشرطة قوات ضخمة، مع تعبئة نحو ألفي عنصر لضمان أمن الاحتفالات والمظاهرة.

وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة التليجراف المحافظة، فإن 52% من البريطانيين يعتقدون أنه كان ينبغي حظر المظاهرة، وتبلغ نسبتهم 72% بين الناخبين المحافظين.

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