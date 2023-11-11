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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تقصف بئر السبع وتشتبك مع جنود الاحتلال في غزة

جنود الاحتلال يتحصنون
جنود الاحتلال يتحصنون في منزل بـ بيت حانون

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتليها عددا من جنود الاحتلال تحصنوا في منزل شمالي بيت حانون في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في النقب ومناطق واسعة بإسرائيل. 

كما أعلنت كتائب القسام عن استهدافها لـ 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، وخوض مقاتليها اشتباكات ضارية وتفجيرها لآليات إسرائيلية في كافة محاور ونقاط تقدم قوات الاحتلال في غزة. 

وأعلنت الكتائب أيضا أنها دكت موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون، وقصفت بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

علي الجانب الآخر، زعمت قوات الاحتلال اغتيال قائد سرية ناصر رضوان في كتائب القسام أحمد صيام خلال قصف مدرسة البراق بقطاع غزة.

وزعم الاحتلال، أنه قتل صيام، مدعيًا أنه "احتجز حوالي 1000 من سكان غزة كرهائن في مستشفى الرنتيسي، ومنعهم من الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة".

ميدانيًا، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمق توغلها وقتالها داخل مخيم الشاطئ المتاخم لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وخفضت إسرائيل أمس الأول حصيلة القتلى على أراضيها منذ 7 أكتوبر الماضي من 1400 إلى 1200، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية ليور هايات.

كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في السابق مقتل 1400 شخص جراء عملية طوفان الأقصى انطلاقا من قطاع غزة، في اليوم الأول للهجوم غير المسبوق منذ إقامة الكيان عام 1948.

القسام غزة الاحتلال

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